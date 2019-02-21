Хокимият Ташкента в ответ на многочисленные вопросы горожан, звучащие в интернете в последние недели, опубликовал разъяснение, о том, какие правовые акты регулируют снос жилых домов и порядок выплаты компенсаций.

В понедельник хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на встрече с жителями Мирзо-Улугбекского района заявил, что без согласия жильцов сносить здания не будут. «Эта норма, безусловно, относится ко всем жителям Ташкента и всего Узбекистана», — говорится в заявлении администрации города.

«Хокимият столицы предпринимает и будет впредь предпринимать все необходимые меры для того, чтобы ваши права, узаконенные в приведенных нормативных документах, соблюдались и не были нарушены», — подчеркивается в заявлении.

Документы, регулирующие снос недвижимости

1. Указ президента «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан» (№ УП-5495, 1 августа 2018 года):

принятие решений об изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд допускается исключительно после проведения открытого обсуждения с заинтересованными лицами, земельные участки которых планируется изымать, а также оценки выгод и издержек;

с заинтересованными лицами, земельные участки которых планируется изымать, а также оценки выгод и издержек; снос жилых, производственных помещений, иных строений и сооружений, принадлежащих физическим и юридическим лицам, при изъятии земельных участков разрешается после полного возмещения рыночной стоимости недвижимого имущества и убытков, причиненных собственникам в связи с таким изъятием;

причиненных собственникам в связи с таким изъятием; убытки, причиненные физическим и юридическим лицам в результате вынесения незаконного административного акта государственного органа (должностного лица), подлежат возмещению государством, в первую очередь за счет внебюджетных средств соответствующих органов с последующим взысканием с виновного лица в регрессном порядке.

2. Положение о порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд (ПКМ №97, 29 мая 2006 года):

изъятие земельного участка либо его части для государственных и общественных нужд производится при согласии землевладельца или по согласованию с землепользователем и арендатором — по решению соответственно хокима района, города, Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента либо по решению Кабинета Министров;

решения об изъятии земельного участка и сносе жилых, производственных и иных строений, сооружений и насаждений принимаются в соответствии с генеральными планами, а также проектами детальной планировки и застройки жилых районов и микрорайонов городов и поселков;

необоснованный снос жилых, производственных и иных строений, сооружений и насаждений на изымаемых земельных участках не допускается.

3. Статья 27 Жилищного кодекса Узбекистана (обеспечение жилыми помещениями граждан, дома (квартиры) которых подлежат сносу в связи с изъятием участков для государственных или общественных нужд).

4. Постановление президента «О мерах по реализации эксперимента по улучшению инвестиционного климата в городе Ташкенте» (15 августа 2018 года).

«В каждом решении хокима города Ташкента, представленном инвестору, есть указание о соблюдении всех необходимых процедур и компенсаций на основе постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 мая 2006 года №97», — говорится в сообщении. К нему прилагается пример такого решения.



