Известный национальный бренд WF (Wild & Free) запустил «Мега акцию». Такое название акции было дано неспроста, ведь в качестве призов выставлены дорогостоящие автомобили Chevrolet Malibu 2 и Tracker. К тому же любители прохладительных напитков могут стать обладателями Chevrolet Gentra, Cobalt, Nexia и Spark. Помимо этого, разыгрываются и другие призы: холодильники, стиральные машины, телевизоры, ноутбуки, игровые приставки PlayStation, смартфоны, скутеры, спортивные велосипеды, USB-накопители.

«Мега акция» действует на всю продукцию торговой марки WF, в том числе и на новые прохладительные напитки WF Cola, WF Orange и WF Mojito.





Чтобы стать участником акции, нужно лишь собрать комплект из пяти крышек напитка WF — пять частей одного приза. Призы, разбитые на пять частей: Chevrolet Gentra, Cobalt, Nexia R3 и Spark, игровые приставки PlayStation 4, скутер, ноутбуки, стиральные машины, холодильники, телевизоры, спортивные велосипеды, смартфоны, USB-накопители. А чтобы получить бокалы и мячи необходимо найти всего две части приза, спрятанные под крышкой.

Крышки принимаются в надлежащем виде и в соответствии с вышеуказанными правилами.

Организатор акции — ООО «Ashina Bottlers». В акции имеют право участвовать граждане республики Узбекистан старше 18 лет. При этом, напитки WF не имеют возрастных ограничений.

Период действия акции с 20 февраля по 31 декабря 2019 года. Призы выдаются в течение 30 дней с момента предоставления комплекта крышек.





Призы, участвующие в акции:

Malibu 2 — 4 шт;

Tracker — 4 шт;

Gentra — 4 шт;

Cobalt — 4 шт;

Nexia R3 — 4 шт;

Spark — 10 шт;

телевизоры — 50 шт;

ноутбуки — 30 шт;

смартфоны — 200 шт;

стиральные машины — 30 шт;

игровые приставки PlayStation 4 — 10 шт;

скутер — 20 шт;

спортивные велосипеды — 150 шт;

холодильники — 40 шт;

USB-накопители — 500 шт;

мячи — 5 тысяч шт;

бокалы — 10 тысяч шт.

Призы могут отличаться от изображения под крышкой.

При получении призов Malibu 2, Tracker, Gentra, Cobalt, Nexia R3 и Spark победителям необходимо оплатить все налоги согласно законодательству Республики Узбекистан. Расходы за получение остальных призов выплачиваются организаторами акции. Подделка крышек по акции «Mега акция» преследуется законом.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−200−81−11, (+998) 97−780−60−00

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