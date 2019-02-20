В 2018 году через межбанковскую платежную систему Центрального банка проведено 74,7 млн транзакций на общую сумму 845,6 трлн сумов — это на 32% больше по сравнению с показателями 2017 года (640,8 трлн), говорится обзоре платежных систем ЦБ.

Среднедневное количество операций через систему составило 272,5 тысячи, а сумма — 3,1 трлн сумов.

Через клиринговую систему розничных платежей ЦБ, предназначенную для круглосуточного приема платежей от населения, в прошлом году принято платежей на 10,2 трлн сумов, что в два раза больше, чем в 2017 году (5,2 трлн сумов).

На 1 января в стране выпущено и обслуживается 17,6 млн банковских пластиковых карт (на 1 января 2018 года — 19,2 млн карт). Снижение количества карт, находящихся в пользовании, связано с закрытием системы пластиковых карт DUET (оффлайн-карты), отмечается в обзоре.

На начало января в Узбекистане действовало 244,9 тысячи платежных терминалов, что на 3,9% больше, чем на 1 января 2018 года (235,7 тысячи). Число банкоматов и инфокиосков возросло на 21,8% до 6500 по сравнению с 1 января 2018 года (5632).

В обзоре также сообщается, что национальную платежную систему Humo планируется запустить в этом году. Она будет интегрирована с международными платежными системами.