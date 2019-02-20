Узбекистан прорабатывает строительство платных туннелей через перевалы Камчик в Папском районе Наманганской области и Тахтакарача в Китабском районе Кашкадарьинской области. Кроме того, рассматривается вопрос введения платных автодорог в обход городов Ахангаран и Ангрен в Ташкентской области.

Об этом журналистам в среду в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил первый заместитель Государственного комитета по автомобильным дорогам Шухрат Назаров.

По его словам, проекты платных туннелей и дорог будут реализовывать на основе государственно-частного партнерства и с привлечением прямых иностранных инвестиций.

«Эти объекты рассматриваются как объекты привлечения инвестиций, организации дорог на платной основе. Все эти дороги и туннели будут альтернативными, действующий порядок движения будет сохранен», — сказал он.

Законодательная база строительства платных дорог на основе ГЧП будет отражена в законе «О государственно-частном партнерстве» и законе «О платных дорогах», проекты которых уже разработаны. «Сейчас документы проходят согласование с министерствами и ведомствами. В течение 10−15 дней проект закона планируется внести в правительство и парламент», — заявил Шухрат Назаров.

Первый заместитель Госкомитета по автомобильным дорогам также указал, что инвестор и подрядчик первой платной автотрассы между Ташкентом и Самаркандом будут выбраны после определения «оптимального маршрута».

«Данный вопрос находится в проработке. Мы сначала хотим выбрать оптимальный маршрут трассы, а после уже определимся с инвестором и подрядной организацией», — отметил первый замглавы комитета.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 5 декабря 2018 года, платные магистральные дороги начнут строить с 2020 года.