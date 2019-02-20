Домашнему повару в большой семье приходится нелегко — угодить надо всем. Ведь если еда не понравится капризным деткам или взрослым гурманам, то придется снова надевать фартук, вооружаться половником и повторять процесс готовки.

Чтобы готовка в семье не превращалась в трудовую повинность, разработчики компании LG предлагают воспользоваться помощью такого незаменимого на кухне прибора, как микроволновая печь LG NeoChef.





Это настоящий технический подарок объемом в 42 литра, в который можно погружать еду в больших ляганах, косушках и в другой габаритной посуде. Можно разогреть плов, казан-кабоб, суп или пирог. А готовить на дружную компанию с помощью LG NeoChef — одно удовольствие. Хозяйка непременно оценит удобство большого литража, когда будет готовиться к празднику или приему гостей.





Микроволновая печь LG NeoChef имеет множество удобных и практичных функций. Помимо разогрева и разморозки продуктов, можно запечь овощи или фрукты и сделать вкусный домашний йогурт.





Продуманная шестиугольная опора поворотного столика LG NeoChef обеспечивает надежную установку посуды в микроволновой печи, а покрытие EasyClean позволяет быстро и легко очистить устройство от загрязнений.

Вкусные блюда для всей семьи с LG NeoChef.

По вопросам покупки микроволновой печи LG NeoChef MH8295GDS и сервисного обслуживания можно обращаться:

на технорынок «Fleshka» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший рынок «Абу-Сахий»);

в сеть MEDIAPARK Bozori;

фирменный магазин LG в ТРК «Next» или по номеру: (+998) 95−143−00−03;

службу сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.





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