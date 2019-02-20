Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов принял военную делегацию США во главе с командующим Центральным командованием Вооруженных Сил США генералом Джозефом Вотелом 20 февраля в Министерстве обороны Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

Стороны обсудили развитие узбекско-американского сотрудничества в сфере обороны и военного образования, укрепление связей в военно-техническом направлении.





Они также обменялись мнениями по урегулированию ситуации в Афганистане, предотвращению международного терроризма и поддержанию мира в регионе.

Напомним, в январе делегация Узбекистана Министерства обороны наблюдала за ходом совместных учений в США «Южный удар» и провела встречу с руководством Центрального командования США в Тампе, штат Флорида.

В этот же день министр обороны Узбекистана провел встречу с делегецией Пакистана во главе с начальником Генерального штаба сухопутных войск генерал-лейтенантом Надим Раза.





Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в Центральноазиатском регионе, укрепления межгосударственного сотрудничества в военном и военно-техническом направлении, а также повышения уровня взаимосвязей в сфере военного образования.

21 февраля впервые в Ташкенте состоится конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. В ней примут участие начальники генштабов вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, первый заместитель начальника Генштаба ВС Кыргызстана, а также командующий Центкома ВС США.