В Ташкенте открылся новый центр лечения сердечно-сосудистых патологий American Hospital. Здесь предлагают широкий спектр услуг: от консультаций специалистов и полного цикла лечения в стационаре до скрупулезной диагностики и наиболее сложных операций на сердце.

В ходе лечения все необходимые препараты, медикаменты и расходные материалы доступны для приобретения в центре. То есть не нужно искать все необходимое за пределами клиники. Таким образом жители и гости Узбекистана будут надежно обеспечены высококачественной медицинской помощью в области сердечно-сосудистой хирургии.





В American Hospital пациентов ждет:

современное оборудование;

высококлассные специалисты в области сердечно-сосудистой хирургии;

точные анализы и диагностика болезней;

коронарография и стентирование;

качественные американские расходники;

приемлемые цены;

светлый стационар, имеющий все нужное для комфортного пребывания пациента;

новый подход и современные методики лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

функциональная диагностика — высококвалифицированные специалисты с помощью новейших технологий смогут проводить точнейшие и объективные исследования и ставить наиболее точные диагнозы и даже предупреждать начало многих болезней.





Здесь можно пройти комплексное кардиологическое обследование и получить полную картину своего здоровья. В American Hospital работают специалисты с огромным опытом, прошедшие стажировку и получившие признание в Индии, Украине, Омане, Турции, России, Казахстане и многих странах Европы.





«Все и сразу», то есть быстро, в рамках одного учреждения и с выгодой: American Hospital сделал все, чтобы пациенты экономили время, силы и деньги. Цель нового медицинского центра American Hospital — сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в разы.

Врачи напоминают, что после 40 лет необходимо периодически посещать врача-кардиолога.





Телефоны: (+998) 71−209−03−03, (+998) 71−209−03−15

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Икбол, дом 14

Ориентир: Юнусабад 19 квартал, ресторан «Зухринисо»

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