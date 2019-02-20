В Ташкенте открылся новый центр лечения сердечно-сосудистых патологий American Hospital. Здесь предлагают широкий спектр услуг: от консультаций специалистов и полного цикла лечения в стационаре до скрупулезной диагностики и наиболее сложных операций на сердце.
В ходе лечения все необходимые препараты, медикаменты и расходные материалы доступны для приобретения в центре. То есть не нужно искать все необходимое за пределами клиники. Таким образом жители и гости Узбекистана будут надежно обеспечены высококачественной медицинской помощью в области сердечно-сосудистой хирургии.
В American Hospital пациентов ждет:
- современное оборудование;
- высококлассные специалисты в области сердечно-сосудистой хирургии;
- точные анализы и диагностика болезней;
- коронарография и стентирование;
- качественные американские расходники;
- приемлемые цены;
- светлый стационар, имеющий все нужное для комфортного пребывания пациента;
- новый подход и современные методики лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
- функциональная диагностика — высококвалифицированные специалисты с помощью новейших технологий смогут проводить точнейшие и объективные исследования и ставить наиболее точные диагнозы и даже предупреждать начало многих болезней.
Здесь можно пройти комплексное кардиологическое обследование и получить полную картину своего здоровья. В American Hospital работают специалисты с огромным опытом, прошедшие стажировку и получившие признание в Индии, Украине, Омане, Турции, России, Казахстане и многих странах Европы.
«Все и сразу», то есть быстро, в рамках одного учреждения и с выгодой: American Hospital сделал все, чтобы пациенты экономили время, силы и деньги. Цель нового медицинского центра American Hospital — сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в разы.
Врачи напоминают, что после 40 лет необходимо периодически посещать врача-кардиолога.
Телефоны: (+998) 71−209−03−03, (+998) 71−209−03−15
Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Икбол, дом 14
Ориентир: Юнусабад 19 квартал, ресторан «Зухринисо»
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