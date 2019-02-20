Проект Hashar Week об экологии, индивидуальной ответственности и культуре обращения с отходами представили в Государственном комитете Узбекистана по экологии и охране окружающей среды в среду. Соорганизаторами проекта являются хокимият Ташкента и предприятие «Махсустранс».

Акция пройдет в столице с 11 по 17 марта. В течение недели специально созданные пункты сбора мусора — всего 21 — будут принимать только отсортированные бытовые отходы. Организаторы рассчитывают, что таким образом у людей выработается привычка сортировать мусор.

Разрабатывается мобильное приложение, которое позволит горожанам участвовать в сортировке мусора в игровой форме и выявлять стихийные свалки. В приложении смогут зарегистрироваться физические и юридические лица, школы и вузы. Пользователи смогут вести учет, а в конце недели каждая категория участников получит призы.

Госкомэкологии проведет для общественности четыре лекции, открытые уроки в школах и организует выставку в Доме фотографии.

Проект также нацелен на привлечение бизнеса. Будет проведена конференция «Зеленая экономика в Узбекистане: иллюзия или реальность». Предпринимателям расскажут о развитии эко-туризма и рассмотрят экологичные стартап-проекты.

«В мире экология стала трендом. Но наш проект — не зарубежная идея. Экологический образ жизни есть в нашей культуре», — сказала автор проекта Hashar Week Суна Парк, лектор Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте, международный политический консультант и управляющий директор компании по производству экологической упаковки The K’orôbe London.

«Мы хотим пропагандировать идею о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Поэтому каждый человек должен взять на себя ответственность, а не возлагать ее на государственные органы», — отметила она.

Суна Парк выразила надежду на разработку стратегии по охране окружающей среды в пригородах и введение штрафов за нарушение обращения с бытовыми отходами.