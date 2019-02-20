Конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии пройдет 21 февраля в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

Встреча будет посвящена вопросам региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью.

Участие в конференции примут начальники генштабов Вооруженных Сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана, первый заместитель начальника генштаба ВС Кыргызстана, а также глава Центрального командования ВС США. В работе конференции также предусматривается выступление министра обороны Узбекистана генерал-майора Баходира Курбанова.

В рамках конференции запланировано проведение двусторонних встреч глав делегаций, а также ознакомление участников с учебным процессом Академии Вооруженных сил Узбекистана.