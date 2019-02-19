Бобир Юлдашович Абубакиров указом президента Узбекистана от 18 февраля назначен заместителем председателя правления Центрального банка, сообщила пресс-служба ЦБ.

Ранее, с 2017 года, Бобир Абубакиров (1983 года рождения) возглавлял Департамент валютного регулирования и платежного баланса Центробанка. В банковской системе работает с 2007 года, занимал разные должности в структуре Центробанка.

Имеет степень бакалавра Ташкентского государственного института востоковедения (2004) и магистра Международного университета Японии (2015) по направлению «Международные экономические отношения».