Президент Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджонов прокомментировал информацию о роспуске и прекращении финансирования федерацией бокса полупрофессиональной команды Uzbek Tigers. «Узбекские тигры» продолжат участвовать в предстоящих поединках Всемирной серии бокса (WSB), приводит заявление президента пресс-служба НОК.

По его словам, домашние поединки команды пройдут в многофункциональном дворце «Хумо» и на стадионе «Миллий».

"Национальный олимпийский комитет готов оказать необходимую помощь и поддержку федерации бокса страны для эффективной работы «Узбекских тигров». Для команды будут созданы все условия", — заявил Ахмаджонов.

Президент НОК также рассказал об изменениях, которые ожидаются в новом сезоне WSB. С этого года Международная ассоциация бокса (AIBA) планирует внести изменения в формат турнира. На Олимпийских играх-2020 в мужском боксе будет 8 весовых категорий вместо 10, в женском боксе — 5.

Во Всемирной серии бокса также будет восемь весовых категорий, которые разделены на две лиги: легкая и тяжелая категории. Страна-участница сможет представлять свои команды в двух категориях.

«В связи с тем, что в турнире будут разыграны лицензии на Олимпиаду в Токио-2020, AIBA планирует провести командные соревнования с октября 2019 по февраль 2020. В WSB, который пройдет с 29 мая по 6 июня 2020 года будут проведены лицензионные соревнования и одиночные финалы. Посредством этого турнира будут известны 16 боксеров, которые выступят на Олимпиаде. Таким образом, AIBA не закрывает турнир, а думает о методах его развития,» — сказал президент НОК.

В этом году боксерам Узбекистана предстоит два крупных чемпионата — чемпионат Азии в Бангкоке и чемпионат мира в Екатеринбурге. На первенстве мира будут разыграны первые лицензии на Олимпиаду в Токио-2020.

Состав сборной Узбекистана с переходом основных звезд отечественного спорта в профессиональный бокс не ослабел, говорит Умид Ахмаджанов.

«В нашем боксе очень большая конкуренция. На каждое место в сборной есть достойные претенденты. Несмотря на это, в некоторых весовых категориях на чемпионате Азии мы сможем использовать наших профессионалов. Например, в категории -75 кг и -91 кг на ринге в Бангкоке вы сможете увидеть Исроила Мадримова и Баходира Жалолова», — сказал президент олимпийского комитета.

По словам Ахмаджанова, это усилит конкуренцию в сборной и позволит тренерам перед чемпионатом мира оценить физическую и психологическую подготовку профессиональных боксеров.

Uzbek Tigers начали свое участие в турнире Всемирной серии бокса в 2016-м году (VI сезон). Тогда, в групповом этапе команда одержала победу над клубами Пуэрто-Рико, Азербайджана и Казахстана. В четвертьфинале боксеры Узбекистана отпраздновали победу над Россией, в полуфинале уступив команде Кубы, заняли третье место.

Через два года в VIII сезоне боксеры выступали против США, Кубы, Венесуэлы, Колумбии и заняли второе место. Однако, организаторы внесли изменения в регламент турнира, согласно которым были отменены четвертьфинальные бои. В связи с этим Uzbek Tigers завершили свое участие досрочно.