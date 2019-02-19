19 февраля из .Ташкента в Шарджу отбыл вновь назначенный посол Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила пресс-служба МИД страны.

Им стал Бахтиёр Ибрагимов, ранее работавший заведующим сектором Кабинета Министров Узбекистана.