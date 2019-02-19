19 февраля из .Ташкента в Шарджу отбыл вновь назначенный посол Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила пресс-служба МИД страны.
Им стал Бахтиёр Ибрагимов, ранее работавший заведующим сектором Кабинета Министров Узбекистана.
Шарджа.
Фото: Википедия
19 февраля из .Ташкента в Шарджу отбыл вновь назначенный посол Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила пресс-служба МИД страны.
Им стал Бахтиёр Ибрагимов, ранее работавший заведующим сектором Кабинета Министров Узбекистана.
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