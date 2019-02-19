Органы государственной налоговой службы Узбекистана начали паспортизацию субъектов предпринимательства, сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета.

В процессе составления паспорта, включающего обследование и опрос, проверяется нахождение субъекта предпринимательства по адресу регистрации, изучается фактический вид деятельности, сравнивается фактическая численности работников и указанная в отчетности, осуществляется оформление предпринимателей, действующих без регистрации.

«Паспортизация не имеет отношения к проверке, ее основная цель — оказание помощи и консультаций предпринимателям по соблюдению налогового законодательства, — отметили в ГНК. — В отношении субъектов предпринимательства не применяются какие-либо административные или финансовые санкции».

За два дня были обследованы 19 тысяч объектов с привлечением 2558 сотрудников органов налоговой службы. В рамках мероприятия выявлено, что 5651 гражданин работал без оформления трудового договора с работодателем, 2254 занимались предпринимательской деятельностью без регистрации, 3968 владельцев объектов не зарегистрировали договора аренды в налоговой инспекции, а 875 собственников имущества и земельных площадей не зарегистрировали собственность в отделениях кадастра.

По выявленным фактам нарушений проведено разъяснение и вынесены предупреждения.