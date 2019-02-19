Восемнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана будет созвано 28 февраля, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В повестку дня заседания вносится ряд законов, в том числе законы «Об утверждении Избирательного кодекса Республики Узбекистан», «Об охране репродуктивного здоровья граждан», «Об административном надзоре за отдельной категорией лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказания».

Сенаторы также рассмотрят законы о внесении правок в некоторые законодательные акты в связи с усилением ответственности членов правительства перед парламентом, направленных на усиление общественного контроля и другие.

Кроме того, Сенат заслушает отчеты уполномоченного по правам человека, министра юстиции и хокима Кашкадарьинской области.

Члены Сената обсудят вопросы, связанные с направлением парламентских запросов членам правительства о состоянии исполнения законодательства, касающегося государственной регистрации объектов недвижимости физических лиц, их налогообложения, и правоприменительной практике в этой сфере, а также о соответствии школьных учебников требованиям государственных образовательных стандартов.