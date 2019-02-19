Узбекистан, открыв свою экономику, должен привыкать к внешним шокам и к тому, что ситуация в странах-партнерах не всегда может быть благоприятной, заявил в интервью «Газете.uz» первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов.

Ранее ЦБ в своем отчете назвал среди основных рисков для макроэкономической ситуации Узбекистана ухудшение экономической ситуации в России и других основных странах-партнерах. 12 февраля группа законодателей США представила законопроект, который предполагает введение нового пакета санкций против России.

«Мы как страна, которая еще больше открыла свою экономику, должны уже привыкать к внешним шокам, к тому, что у наших стран-партнеров не всегда все будет хорошо. Не всегда все зависит от нас. Мы страна, ориентированная на экспорт. Экспорт — это один из основных компонентов нашего экономического роста, поэтому в любом случае экономическая ситуация у наших торговых партнеров, конечно, будет влиять. Чтобы увеличить объемы экспорта, в странах-покупателях должна быть хорошая экономическая ситуация. От этого никуда не уйти», — отметил Тимур Ишметов.

Первый замглавы Центробанка при этом отметил, что экономика Узбекистана продолжала расти, несмотря на то, что «Россия давно под санкциями». «Дело не только в России, есть другие страны», — сказал он.

Для нивелирования негативного влияния санкций, вводимых в отношении торговых партнеров Узбекистана, необходимо проводить соответствующую макроэкономическую политику и сконцентрироваться на реформах, считает первый зампредседателя Центробанка.

«Для этого ведь и проводятся реформы, чтобы диверсифицировать экономику страны, рынки экспорта, привлекать инвестиции, нивелировать все возможные негативные шоки. Влияние этих реформ [на экономику страны] намного шире, чем любая экономическая ситуация у любого нашего торгового партнера, [ее изменение] как в положительную, так и негативную сторону. Не надо спекулировать на этих санкциях, лучше заниматься своей работой», — отметил Тимур Ишметов.