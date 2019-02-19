Двое граждан Узбекистана погибли в результате драки 17 февраля на юго-востоке Москвы.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на посольство страны в России, один из пострадавших умер на месте, а второй скончался в больнице.

Главное управление следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

В результате инцидента скончались граждане Узбекистана Нусратов Нодирбек Гуломкодирович (29.10.1989) и Нусратов Отабек (24.10.1987).

Консульский отдел посольства установил контакты с российскими ведомствами и держит ситуацию на контроле.

По данным Главного управления следственного комитета по Москве, 17 февраля возле здания по Волгоградскому проспекту произошла драка на бытовой почве в связи с конфликтом между работниками автомоечного комплекса.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления.