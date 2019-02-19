Президент Федерации хоккея Узбекистана Бахтиёр Фазылов и председатель правления — президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко достигли предварительной договоренности о проведении выездных матчей КХЛ в Ташкенте. Встреча прошла во вторник в Москве.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Федерации хоккея, матчи планируется проводить на ледовой площадке дворца Humo Arena, запуск которой ожидается весной.

8 февраля в Узбекистане после пятилетнего перерыва возобновлен чемпионат хоккея, где выступают четыре команды — «Ташкент», «Бинокор», «Семург» и «Хумо».

Кроме того, федерация сообщила о планах начать строительство ледовых дворцов в крупных городах Узбекистана.

Континентальная хоккейная лига — открытая международная хоккейная лига, объединяющая клубы из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии, которые ежегодно борются за главный трофей лиги — Кубок Гагарина. КХЛ была образована в 2008 году и объединяла первоначально 24 команды.



