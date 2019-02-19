С 1 сентября количество вузов в Ташкенте увеличится еще на один: в 2019—2020 учебном году университет AKFA примет 200 студентов. Об этом говорилось в ходе пресс-конференции, посвященной открытию вуза.





Согласно квотам, 100 узбекских студентов имеют право на бесплатное обучение, а 100 иностранных будут приняты на контрактной основе. Университет AKFA будет готовить высококвалифицированных специалистов по фундаментальным, медицинским, точным и гуманитарным дисциплинам.

Учебный процесс будет осуществлен в партнерстве с ведущими международными исследовательскими институтами, а также с Университетом Гачон в Южной Корее и узбекистанцами, работающими за рубежом.





На первом этапе будет запущен медицинский факультет. Обучение будет проходить на английском языке и длиться шесть лет (два года — подготовительные медицинские курсы, четыре года — непосредственно обучение). Выпускники университета AKFA получат диплом о высшем образовании.

Учебный корпус будет расположен в здании Шайхантахурского медицинского колледжа. На реконструкцию и техническое оснащение объекта будет инвестировано 5 млн долларов США.

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