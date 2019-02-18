Постановлением правительства Узбекистана на Алишера Саидаббосовича Султанова возложено исполнение обязанностей советника премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности. Об этом сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

С начала февраля Алишер Султанов занимает должность министра энергетики. Ранее был заместителем премьер-министра — руководителем правительственного комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

Должности двух советников премьер-министра были введены постановлением президента в конце января. Этим же документом число вице-премьеров было сокращено с восьми до пяти.