Управление безопасности дорожного движения при ГУВД Ташкента с 1 апреля передает регистрацию автомобилей Агентству государственных услуг, сообщила пресс-служба ГУВД.

Зарегистрировать новое автомототранспортное средство и получить государственные регистрационные номерные знаки можно будет в любом из 11 «единых окон» Ташкента.

Перерегистрация транспортных средств (внесение изменений и дополнений в регистрационные документы автомототранспортного средства) пока остается задачей МРЭО УБДД, но в ближайшее время по мере завершения работы над IT-инфраструктурой, также будет передана Агентству государственных услуг, подчеркнули в ГУВД.