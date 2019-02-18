Примерно 12 станций надземного кольцевого метро планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году в Яшнабадском районе и 2 станции подземного метро — в Юнусабадском районе Ташкента.

Об этом на встрече с журналистами в субботу сообщил первый заместитель хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов.

Комментируя заявление, что жители Яшнабадского района находятся в неведении о планах по строительству ветки надземного метро, он отметил, что строительство затронет по большей части промышленные здания.

«В этом году мы будем запускать эту линию. В принципе, со всеми владельцами зданий и земель есть согласование», — отметил Даврон Хидоятов.

Надземная кольцевая линия метро будет иметь протяженность 52,1 км. Строительство планировалось завершить к 2021 году. Линия пройдет от станции метро «Дустлик» до рынка Куйлюк и далее соединит станции метро «Олмазор», «Беруни» и «Бодомзор».