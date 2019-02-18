Международная финансовая корпорация (МФК), входящая в Группу Всемирного банка, в понедельник представила результаты диагностики частного сектора Узбекистана. Исследование называется «Создание рынков в Узбекистане: От стабилизации к конкурентоспособности».

Приоритетными целями Узбекистана в области развития определены занятость, предпринимательство, экспорт и энергоэффективность. Исходя из этих целей, МФК выбрала четыре сектора со значительным рыночным потенциалом, который, в случае его реализации, может помочь экономике страны обеспечить более высокие темпы экономического роста.

Воздушный транспорт и ИКТ являются секторами, в которых лучшая инфраструктура, большая эффективность и либерализация рынка могут простимулировать инвестиции для создания новых рынков и лучшей интеграции в мировую экономику, реализуя дополнительные двигатели роста. В плодоовощеводстве и химической промышленности у Узбекистана есть скрытое сравнительное преимущество и значительные запасы, которые можно эффективнее использовать, отмечается в исследовании.

Воздушное сообщение

Узбекистан принял всего 2,8 миллиона туристов по воздуху в 2017 году. Принимая во внимание наследие и культурное достояние страны, это намного меньше ее потенциальных возможностей, считают эксперты. Рост воздушного транспорта Узбекистана происходит медленнее всего в регионе: только на 2% в год с 2010 года. Это особенно мало в сравнении с Кыргызстаном (16% в год) и Казахстаном (10%).

Проблемы, мешающие развитию сектора, и возможные решения

1. Узбекистан защищает своего национального перевозчика от конкуренции с международными авиалиниями, ограничивая права на воздушное движение, устанавливая ограничения по пропускной способности (по размеру воздушного судна), отказывая во входе иностранным лоукостерам и ограничивая доступ на региональные линии, что может обеспечить поток через соседние хабы.

2. «Узбекистон хаво йуллари» придерживается старой модели в отношении управления воздушным транспортом: одно предприятие управляет авиакомпанией, аэропортом и авиадиспетчерской службой, являясь одной из последних организаций такого рода в мире. Государство защищает интересы НАК на том основании, что перевозчик — важная составляющая для развития национальной экономики. Эта политика серьезно ограничивает доступ международных авиакомпаний в Узбекистан и приводит к неудовлетворенному спросу на дополнительные рейсы.

Ключевой реформой должно стать дерегулирование функций — разделение авиакомпании, управления аэропортом и авиадиспетчерской службы и учреждение независимого регулятора (процесс трансформации компании уже начат, создано Министерство транспорта — ред.).

3. Полеты в Узбекистан и обратно обходятся дорого и для пассажиров, и для перевозчиков. В этом свете либерализация визового режима является важной, но недостаточной мерой. Аэропорт Ташкента — один из самых дорогих в мире по уровню пассажирских сборов и эксплуатационных расходов для иностранных авиакомпаний, при этом национальный перевозчик пользуется льготными ценами. Аэропортовые сборы, взимаемые с перевозчиков, в 17 раз выше для международных авиалиний, чем для «Узбекистон хаво йуллари», а сборы, взимаемые с пассажиров, на 130% выше для тех, кто путешествует иностранными перевозчиками. Сравнение тарифов авиакомпаний показывает, что цены на билеты в Узбекистане — одни из самых высоких в Центральной Азии.

Повышение конкуренции между авиакомпаниями и в сфере аэропортовых услуг привело бы к снижению стоимости перевозки и увеличению воздушного движения.

4. Авиабизнес «Узбекистон хаво йуллари» требует субсидий и доходов других своих дочерних предприятий для поддержания работы и выполнения финансовых обязательств. Авиакомпания накопила почти 1 млрд долларов США не льготных долгов на (гарантированное государством) финансирование воздушных судов и крупные проекты модернизации инфраструктуры аэропорта, некоторые из которых не принесут достаточно прибыли для выплаты начальных инвестиций. Проблема долга должна быть решена немедленно, отмечается в обзоре.

При правильных инвестициях и льготах «Узбекистон хаво йуллари» могла бы утвердиться на растущем, но конкурентном рынке, по примеру Emirates Airlines и Singapore Airlines, которые являются государственными компаниями, говорится в исследовании.

ИКТ

Ускорение экономического развития, международной конкурентоспособности и интеграция Узбекистана в мировую экономику в большой степени зависят от развития цифровой экономики. Цифровая экономика поможет снизить стоимость предоставления и масштабирования доступа к важным услугам, включая образование, финансы и здоровье. Она обеспечит доступ к экспорту посредством электронной коммерции, а также повышенную экономическую активность и поступление налогов для государства. Она также улучшит и снизит расходы на международную связь и приведет инвестиции в страну.

Проблемы, мешающие развитию сектора, и возможные решения

1. Непростой инвестиционный климат. Широкие полномочия Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций как регулятора сферы приводят к конфликту интересов и вызывают опасения касательно его способности обеспечить единые правила игры для государственных и частных операторов, говорится в отчете.

Уменьшение непредсказуемости правовой среды, упрощение порядка получения лицензий, устранение из процесса утверждения ведомств, не связанных с телекоммуникациями, даст инвесторам необходимые подтверждения надежности их инвестиций.

2. Существует обеспокоенность общим управлением данных и использованием интернета, отмечается в документе. Хотя проникновение интернета продолжает увеличиваться, доступ в интернет продолжает ограничивается, существует блокировка VoIP-сервисов, таких как Skype, и других ресурсов.

3. Эксклюзивный доступ национального оператора «Узбектелеком» к инфраструктуре международного шлюза Узбекистана. Так как большая часть потребляемого на местном уровне интернет-контента генерируется за границей, ограниченная пропускная способность и высокие цены, установленные «Узбектелеком» на международную связь, замедляют рост сектора.

Отказ от государственной монополии на международный доступ увеличит международный канал доступа в интернет, снизит затраты на международную связь и принесет инвестиции операторам.

4. Опасения вызывает излишнее налогообложение сектора, в частности, мобильных операторов. Это также негативно влияет на доступность услуг и охват цифровыми услугами, говорится в отчете.

Химическая промышленность

Химический сектор является основным сектором, в котором Узбекистан обладает уникальными ресурсными преимуществами, отмечается в обзоре. Ограниченная экспортная инфраструктура и отсутствие прямого выхода к морским портам затрудняет монетизацию таких ресурсов, как природный газ.

Для Узбекистана лучшим способом монетизации природных ресурсов является производство экспортных вторичных продуктов посредством химической переработки при одновременном развитии необходимой инфраструктуры.

Проблемы, мешающие развитию сектора, и возможные решения

1. Химическая промышленность разделена на две части и саморегулируется, во многом так же, как авиатранспортная и ИКТ-отрасли. «Узбекнефтегаз» и «Узкимёсаноат» одновременно являются регулирующими органами и акционерами и контролируют производство, транспортировку, логистику, техническое обслуживание и все другие аспекты химического сектора.

Разделение политики и коммерческих интересов является ключом к реформированию сектора, хотя для этого потребуется некоторое время, считают авторы отчета.

2. Будучи некогда относительно развитой, сегодня химическая промышленность Узбекистана нуждается в радикальном пересмотре нормативной базы, новых инвестициях и новой технической экспертизе. Действующие заводы являются устаревшими, потребляя больше энергии, чем нужно, на единицу продукции, и нуждаются в замене или модернизации.

Модернизация химических заводов имеет решающее значение не только для экономического развития Узбекистана, но и для снижения отрицательного воздействия химпрома на климат.

3. При его природных ресурсах Узбекистан должен быть экспортером химических и нефтехимических продуктов, которые он в настоящее время импортирует. Сейчас производство в неудовлетворительном состоянии, но, при ее естественных преимуществах, химическую промышленность Узбекистана можно сделать прибыльной с помощью хорошо продуманных инвестиций.

В новых производственных объектах нет срочной необходимости: в Узбекистане достаточно заводов, где реинвестирование в новое оборудование и модернизацию будет стоить малую долю стоимости новых объектов. Сейчас импорт составляет 666 млн долларов. При правильной политике и инвестициях чистый экспорт Узбекистана должен достигнуть 600 млн долларов к 2022 году.

Плодоовощеводство

Сельскохозяйственный сектор по-прежнему играет критическую роль в поддержке доходов и занятости в сельской местности в Узбекистане. Ежегодный экспорт продуктов плодоовощеводства составляет около 1 млрд долларов, но Узбекистан не в полной мере использовал преимущества своего климата и географического положения.

Проблемы, мешающие развитию сектора, и возможные решения

1. Узбекистан имеет стратегическую возможность расширения производства и экспорта нескольких ключевых сельскохозяйственных продуктов, в частности, черешни, сушеных косточковых фруктов, орехов и изюма. Рынок имеет значительный потенциал сбыта этих продуктов. Мировые рынки разделены на три основных региона: США, Европа и Восточная Азия. Принимая во внимание расширение среднего класса в Азии и учитывая относительно благоприятное географическое положение, Узбекистан мог бы позиционировать себя как главный поставщик орехов и сухофруктов

2. Узбекистану нужно улучшить средства сообщения, диверсифицировать рынки и модернизировать цепочки поставок. Ценовые различия между рынками, в настоящее время обслуживаемыми Узбекистаном — в основном Россия и Казахстан — и потенциальными новыми рынками для узбекского экспорта, показывают немедленные выгоды рыночной диверсификации.

Среди прочего, необходим больший объем инвестиций в существующие ирригационные системы и исследования по расширению разнообразия культур.

3. Необходимо создать равные условия для всех экспортеров, как государственных внешнеторговых операторов, так и игроков частного сектора, отменив сдерживающие меры (такие как 100-процентная предоплата).

4. Фрагментация производства препятствует использованию преимуществ плодоовощеводства, а малый размер компаний и фрагментированные цепочки стоимости могут отталкивать крупных иностранных инвесторов. Большая часть продукции производится в дехканских хозяйствах площадью менее 1 гектара и 12−15 тысячах фермерских хозяйств площадью до 5 гектаров.

Производство на таких маленьких участках земли не обеспечивает экономии от масштаба, требуемой для конкурирования на международных рынках. Как правило, не менее 10 гектаров земли необходимо для создания экономии от масштаба и получения международных сертификатов, применения улучшенных агрономических методов и обеспечения надежных и стабильных поставок продукции.

«Конкретные меры в данных отраслях должны быть дополнены общеэкономическими реформами. С одной стороны, конкретные реформы в отдельных отраслях необходимы для воплощения в жизнь значительного потенциала развития и нереализованных доходов частного сектора в этих четырех областях экономической деятельности. С другой стороны, реформы в других отраслях инфраструктуры и обеспечения потребуются для облегчения доступа к мировым рынкам, электричеству и другим базовым ресурсам, ИКТ и финансированию. Они также помогут Узбекистану быстро преодолеть недостатки развития», — отмечается в исследовании.