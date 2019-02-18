Ташкент планирует получить кредитный рейтинг от международных агентств Fitch Ratings и Moody’s, сообщил первый заместитель хокима столицы по вопросам экономики и предпринимательства Шерзод Хаджизадаев на встрече с журналистами в субботу.
«Наверное, это будет первый город в Центральный Азии, который получит рейтинг кредитоспособности — это Fitch Ratings и Moody’s», — сказал он.
По его словам, в прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу превратить Ташкент в финансовую столицу Центральной Азии. Первые шаги к этой цели уже сделаны, отметил первый замхокима:
«Вчера я встречался с менеджером компании Coca-Cola. Было очень приятно, когда он мне сообщил: региональный офис по Центральной Азии перенесли в Ташкент», — сказал он.
В декабре Узбекистан получил первые кредитные рейтинги агентств Standard & Poor’s и Fitch Ratings — оба присвоили стране рейтинг «BB-» со стабильным прогнозом, при этом Moody’s оценило Узбекистан на уровне «B1», также со стабильным прогнозом.
Заместитель хокима по вопросам инвестиций, инноваций, развития промышленности, туризма и содействию приватизированным предприятиям Шароф Рахмонов отметил возросший интерес со стороны инвесторов. «В Ташкенте сейчас зарегистрировано около 5000 предприятий с иностранными инвестициями. Ранее ежегодно создавалось около 300−400. Только в 2018 году было создано около 1500 предприятий с иностранными инвестициями», — сказал он.
В рамках инвестиционной программы Ташкента в 2019 году намечена реализация 273 инвестиционных проектов на сумму 2,7 млрд долларов, в 2018 году эта цифра составляла 420 млн долларов. В структуре инвестиций основную часть занимают развитие сферы услуг и организация производственных предприятий.
«Порядка 30% инвестиционной программы приходится на сферу строительства. Если перевести в сумовое выражение, инвестпрограмма составляет 32 трлн сумов. Из них примерно 10 трлн сумов приходится на строительство, которое включает строительство не только жилых домов, но и социально значимых объектов, гостиниц, детских садов и учебных заведений, медицинских учреждений», — сказал Шароф Рахмонов.