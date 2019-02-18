15 февраля в социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудники Национальной гвардии и органов внутренних дел проводят проверку в одном из увеселительных заведений Коканда Ферганской области.

На видеозаписи видно, как сотрудник Нацгвардии заходит в караоке-комнату, оставляет нож под подушкой и покидает помещение. Позже сюда заходят другие представители правоохранительных органов и «обнаруживают» нож.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национальной гвардии, по данному факту, произошедшему 14 февраля, была назначена служебная проверка еще до публикации видео в соцсетях. Военнослужащий Ф. Ш., подбросивший нож, будет отстранен от службы в гвардии.

«В отношении военнослужащих Национальной гвардии, совершивших негативные действия, будут приниматься жесткие меры. Дело передано в прокуратуру», — отметили в Нацгвардии.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана «Газете.uz» уточнили, что доследственную проверку ведет Ферганская военная прокуратура.

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