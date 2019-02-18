Директором специализированного филиала Ташкентского государственного юридического университета назначен Бахтияр Джуманиязович Абдуллаев, сообщила пресс-служба Министерства юстиции в Telegram-канале.

Спецфилиал по подготовке и переподготовке юридических кадров в сфере профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности Ташкента и Ташкентской области создан согласно постановлению президента Узбекистана от 7 февраля.

Обучение будет проходить на основе государственных грантов. Квота приема в бакалавриат составляет 255 человек в год, а по программе переподготовки кадров — 50 человек каждые полгода.

Наличие диплома филиала будет служить основанием для принятия на службу в органы внутренних дел без прохождения специальной профессиональной подготовки в Академии МВД с присвоением специального звания «лейтенант».