Руководство Ташкентского государственного аграрного университета (ТГАУ) и Университета Миссисипи договорились о реализации программ академического и экспертного обмена, проведении научных исследований в рыбоводстве, лесоводстве, хлопководстве, плодоовощеводстве и управление водными ресурсами.

Соглашение подписано в ходе визита делегации Узбекистана 11−14 февраля в штат Миссисипи, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

В ближайшей перспективе запланировано внедрение совместных программ двойных дипломов по направлению магистратуры «агробизнес и менеджмент».

На встрече с президентом Университета штата Миссисипи обсуждены перспективы реализации программ обмена студентами и преподавателями, двудипломного образования, онлайн-обучения, а также проведения совместных исследований в области агрономии, биологии растений и животных, почвоведении, лесоводстве и в целом управления агропромышленной деятельностью.

С президентом Северо-западного общественного колледжа Майклом Хейндалом рассмотрены вопросы привлечения экспертов и преподавателей колледжа к разработке и реализации программ профессиональной подготовки инженерно-технических кадров для агрокластеров в Узбекистане. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в создании совместного Центра по обучению применению техники и технологий американских компаний, реализующих инвестиционные проекты в стране.

По данным посольства Узбекистана в США, в апреле ожидается визит руководства Университета Миссисипи в Узбекистан. Как мы писали ранее, в это время страну посетит глава штата Фил Брайнт, который станет первым американским губернатором, совершившим визит в Узбекистан с момента установления дипломатических отношений.