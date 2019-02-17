Руководство хокимията Ташкента, депутаты и журналисты на встрече в субботу обсудили проблему уважения прав граждан при сносе жилых домов. Встреча была созвана администрацией города на фоне продолжающегося демонтажа домов в ряде районов и объявленных планов о реновации жилья.

Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев назвал снос домов, в которых еще живут люди, недопустимым (такое происходило в эти дни с домом №78 на набережной Анхора). Вместе с тем, он указал на сложность разрешения случаев, когда большинство жильцов согласны на переезд или временную аренду, но некоторые отказываются.

«Например, в одном доме живет 16 семей, 14 из них согласились, а 2 — нет. [Просят компенсацию выше рыночной стоимости жилья], мы никак не можем это оплатить. Завтра придут с проверкой и спросят. „Ты почему заплатил столько?“ Мы же не частная компания, а хокимият. Должна быть сделана оценка. Есть оценочные компании, которые оценивают. Исходя из этого, мы должны заплатить за квартиру. Как нам поступать?» — задался вопросом градоначальник.

«Помогите нам, депутаты, — обратился Джахонгир Артыкходжаев к народным избранникам. — Если мы найдем решение, то таких проблем будет меньше. Если вы готовы работать вместе, мы вынесем правильное решение, чтобы наш народ не мучился. К примеру, в одной махалле 60% жителей готовы выехать, устали, у них недостаточно средств купить дома. А 20−30% с роскошными участками выступают против сноса махалли. Какие предложения?»





Ферузхан Якубходжаев, автор видеопроекта «Гражданин Горожанин», указал на проблемы коммуникации хокимията с населением: «Нужно информировать людей. Очень много приходит непонятных бумажек. Вы никому ничего не объясняете. Мы не знаем алгоритма».

«[С несогласными жильцами] должны разговаривать, объяснять плюсы, что из-за этого страдают другие люди. Если дорогой участок, не знаю что сказать. Потому что он вложил деньги… Но нужно прийти к консенсусу. Для этого нужно время. Но это опять вопрос работы с информацией», — сказал он.





Депутат Баходир Ганиев отметил: «Двух вещей не хватает, чтобы люди более-менее адекватно относились [к известиям о сносе]. Первое — прозрачность и системность. Должен быть свод правил. Пока нет закона, нужно принять какой-то документ, чтобы каждый человек понимал четко, ясно, каковы правила выселения».

Второе — это вопрос рыночной стоимости. «Рыночной стоимости, которая определяется частной оценочной компанией». По мнению депутата, нужны прозрачные правила, необходимо доработать законодательство «и самое главное — не ущемить права граждан».

«Вопрос не в том, чтобы принять какую-то бумагу и закрыть вопрос выселения гражданина. Вопрос в том, чтобы не ущемить права граждан, чтобы они понимали, в чем состоят их права. [Нужно] принять прозрачные, ясные правила», — сказал Баходир Ганиев.

«Депутаты могут быть инициаторами документа. Пускай это будет постановление президента, которое определяет порядок выселения. Это нормальная практика, во всем мире это делается», — отметил он.

«Внезапные действия, халатность некоторых руководителей на местах, халатное отношение некоторых инвесторов надо пресекать», — заявил Баходир Ганиев.

Журналист Луиза Махмудова выступила с предложением создать при хокимияте мобильную группу, которая могла бы включить депутатов и представителей общественности, для реагирования на сообщения жителей о нарушении их прав, связанных с недвижимостью.

«На каждый такой случай эта группа должна откликаться. Человек должен знать, на что он имеет право, а на что — нет. Групп может быть несколько. Также оповестить через каналы хокимията о едином телефоне горячей линии. Человек обратился — ему объяснили. Это ты можешь, а это — нет», — предложила она.

«Это отличное предложение, мне кажется, — сказал Джахонгир Артыкходжаев. — Учтем ваше мнение».