Рынок оценил выпуск Узбекистаном евробондов выше рейтинговых компаний, заявил «Газете.uz» во время телефонного разговора первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов из Лондона.

«Инвесторы продемонстрировали веру на перспективу, то есть в Узбекистане будет как минимум так же и даже лучше, потому что их цель — через 5 и 10 лет вернуть свои деньги обратно, при этом получая проценты. Они также надеются на улучшение ситуации в Узбекистане, чтобы позже продать облигации с прибылью. Это очень хороший показатель», — считает он.

На этой неделе Узбекистан впервые в своей истории разместил 5-летние и 10-летние евробонды совокупным объемом 1 млрд долларов. Изначально диапазон купонов был определен на уровне 5,625−5,75% и 6%, но из-за высокого спроса процентные ставки снизились до 4,75% и 5,375%.

«Цена еврооблигаций Узбекистана на самом деле не соответствуют даже нашему кредитному рейтингу, то есть рынок в лице частных инвесторов оценили Узбекистан выше рейтинговых компаний», — сказал Тимур Ишметов.

Первый замглавы ЦБ признал, что «размещение получилось лучше, чем ожидалось, и даже лучше, чем хотелось». По его мнению, на высокую оценку повлияла ориентированность Узбекистана на реформы.

«Во-первых, наверное, это реформы, которые проводятся последние два года. В целом ориентированность Узбекистана на реформы. Тут инвесторы только об этом и говорят. В рамках роуд-шоу в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне мы встретились более чем с 200 инвесторами, проводили презентацию страны, отвечали на вопросы. Все пришли подготовленными, видно, что очень сильно мониторят Узбекистан, изучают все международные отчеты. После результатов роуд-шоу мы улучшили свои прогнозы, но торги все равно нас приятно удивили», — рассказал он.

Тимур Ишметов отметил, что в формировании правильной стратегии ценообразования помогли консультанты — JP Morgan Chase, Citibank и «Газпромбанк».

"Да, за первый день на вторичном рынке были колебания, но это связано с колебаниями всего рынка. Ценообразование было правильным, и рынок считает, что цена должна быть такой", — поделился мнением первый зампредседателя Центробанка.

Представитель руководства регулятора добавил, что в этом году не стоит ждать выхода на международные долговые рынки государственных компаний Узбекистана.

«Во-первых, всем госкомпаниям нужно провести подготовительную работу и получить рейтинг. Из госкомпаний первыми смогут стать банки, потому что они давно работают с рейтинговыми компаниями. Госкомпаниям, чтобы начать работу с рейтингами, нужно привести в соответствие все свои финансовые отчеты по международным стандартам», — сказал он.

«Началась реструктуризация госкомпаний — „Узбекэнерго“, „Узбекистон хаво йуллари“, также забрали у „Узбекнефтегаза“ и „Узбекистон темир йуллари“ регуляторные функции, создали отдельные министерства транспорта и энергетики. Процесс должен завершиться, после чего они должны перейти на международные стандарты финансовой отчетности, получить рейтинги и после этого они смогут выйти на долговые рынки. Поэтому думаю, что в этом году это сделать не получится», — отметил Тимур Ишметов.

Ранее о важности выпуска страной евробондов рассказал вице-премьер, министр финансов Джамшид Кучкаров.