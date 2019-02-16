С принятием нового Налогового кодекса банки и автопроизводители должны перейти на уплату налога на добавленную стоимость (НДС), сообщил первый заместитель председателя Государственного налогового комитета Мубин Мирзаев на недавнем заседании Международного пресс-клуба.

В начале 2019 года налоговые льготы для компаний General Motors Uzbekistan, SamAuto и JV MAN Auto-Uzbekistan были отменены, кроме НДС. Коммерческие банки освобождены от НДС по операциям кредитования.

Лизинговые организации не могут принимать к вычету НДС, поскольку часть услуг банков и автопроизводители освобождены от этого налога. При выдаче автомобилей в лизинг включается НДС.

«В новой редакции Налогового кодекса мы разработаем предложения по отмене этих льгот, чтобы у всех были равные условия. Независимо от того, импортер это или предприятие, для плательщика НДС в лизинге проблем не будет», — отметил он.

Как отметили «Газете.uz» в ГНК, разработку новой редакции Налогового кодекса планируется завершить до 1 сентября.