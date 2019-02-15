«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты салатов, которые можно приготовить на обед или ужин.

Салат в азиатском стиле





Салат в азиатском стиле — это сытная и пикантная закуска, которая может выступить и в роли основного блюда. Он состоит из отварной говядины и свежих овощей, а необычная кисло-сладкая заправка придает ему интересную нотку и раскрывает всю глубину вкуса.

Салат с рукколой





Легкий салат из рукколы и свежих овощей можно подать в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Он полезный, вкусный и ароматный благодаря оливковому маслу в заправке. Салат «Айсберг» придает закуске хрустящую текстуру, а пряная руккола отлично сочетается со свежими овощами.

Салат из пекинской капусты с курицей





Этот вариант салата понравится тем, кто следит за своей фигурой, ведь он легкий и низкокалорийный, но при этом сытный. В его составе — отварное куриное филе, пекинская капуста, поэтому таким салатом можно заменить ужин. На приготовление салата уйдет всего полчаса.

Салат с курицей и грибами





Салат с курицей и грибами похож на праздничный торт, поэтому будет эффектно смотреться на столе. Весь секрет в том, что выкладывают его слоями: можно собрать его в кольце или разложить в порционные бокалы. Салат получается сытным, ароматным и необычным за счет орехов. Для того, чтобы торт лучше настоялся, его можно приготовить заранее.

Салат из печеного картофеля





Любителям сытных картофельных салатов наверняка понравится этот вариант закуски. Запеченный картофель отлично сочетается со свежими овощами и пикантной заправкой из меда, уксуса, лимонного сока и горчицы. Вкус у этого салата довольно необычный, но он наверняка понравится даже привередливым гурманам.

Салат с тунцом





Любители итальянской кухни будут в восторге от салата с тунцом и вялеными томатами. Легкий, но сытный и питательный салат можно приготовить очень быстро, если дома есть вареный нут или консервированная фасоль. Выглядит салат ярко и аппетитно, а благодаря оригинальному вкусу его полюбит вся семья.

Салат с пекинской капустой и кукурузой





Салат из свежих овощей и кукурузы — это хороший вариант гарнира к мясу, птице или рыбе. Он полезный, хрустящий, сочный и очень вкусный. Его можно сделать более сытным, добавив немного орехов, вареного нута или яиц. Салат получается простым, быстрым и бюджетным.

Картофельный салат с салями





Еще один вариант сытного салата для любителей картофеля и колбасы. Это рецепт немецкой кухни, в которой большой популярностью пользуются разнообразные колбасы. В этом салате можно использовать салями, сервелат или другую колбасу. Он получается немного острым и ароматным, с легкой кислинкой маринованных огурцов.

Салат с грибами и сыром фета





Этот яркий салат очень прост в приготовлении. В его составе — обжаренные шампиньоны, листья салата, огурцы и сыр фета, который вносит необычную солоновато-сливочную нотку. Перепелиные яйца делают салат еще более сытным и красивым, а заправка из бальзамического уксуса соединяет все вкусы в единое целое.

Салат «Любимый»





Этот салат наверняка станет любимым для всей семьи. Он легкий, вкусный и идеально подходит для романтического или семейного ужина. Маринованные шампиньоны отлично сочетаются с отварной курицей и копченой говядиной, а огурцы делают его свежим и сочным. Приготовить салат можно всего за 20 минут.

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