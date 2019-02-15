Объем и порядок распространения обязательных бесплатных экземпляров книг и периодических изданий пересмотрят, сообщило Агентство информации и массовых коммуникаций в Telegram-канале.

Рассматривается вопрос о сокращении списка организаций, получающих обязательные экземпляры печатной продукции и периодических изданий. Согласно ему, 71 вид печатной продукции бесплатно предоставляется 43 госучреждениям, 84 наименования газет и журналов поступают на безвозмездной основе в 25 ведомств. При этом расходы по выпуску этой продукции несут типографии и издательства.

По данным агентства, в зарубежных странах эти показатели значительно меньше. Так, количество обязательных бесплатных экземпляров в России — 16, Швеции — 8, Финляндии — 7, Норвегии — 5, Польше -11, Китае и Мексике — 1, США — 2, они предоставляются национальным информационно-библиотечным учреждениям.

«Учитывая популяризацию электронных СМИ, также с целью поддержки издательств, редакций и типографий, Агентством информации и массовых коммуникаций предлагается пересмотреть порядок распространения обязательных бесплатных экземпляров книг и периодических изданий. Организации, которым нужны периодические издания и книги, могут получить к ним доступ через подписку», — говорится в сообщении агентства.