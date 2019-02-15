27-летний мужчина из Паркентского района Ташкентской области, совершивший убийство возлюбленной, приговорен судом к 21 году лишения свободы в колонии общего режима, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli TV.

«27-летний Дилшод Нигматуллаев не мог представить свою жизнь без погибшей Дилсоры Рузибаевой… В течение года он два-три раза отправлял сватов к родителям девушки, но они обручили дочь с другим молодым человеком — Хусаном», — говорится в передаче.

В преддверии свадьбы Дилсоры и Хусана подсудимый напал на них с ножом. Девушка, получив 22 ножевых ранения, скончалась.

«Я даже выполнил ее условия. Она просила купить машину, я купил машину. Сказала, что хочет жить в городе, мы продали свой дом и хотели купить новый», — рассказал Нигматуллаев.

Уголовное дело в его отношении было возбуждено по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийство).

Отец подсудимого рассказал, что его семья несколько раз встречалась с семьей погибшей девушки, мать которой поначалу была согласна на сватовство, но потом изменила решение.

Сестра погибшей отметила, что «Дилсора могла общаться с Дилшодом, но не знала о его семейных обстоятельствах». «Из-за его невоспитанности мы не отдали сестру», — сказала она.