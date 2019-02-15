Вратарь сборной Узбекистана по футболу Игнатий Нестеров уличен в употреблении запрещенных препаратов, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола.

Анализ допинг-теста, взятого у футболиста на Кубке Азии, дал положительный результат. Голкипер во время беседы с врачами национальной команды рассказал, что без разрешения и предупреждения медицинского штаба принял таблетки для похудения, отмечает АФУ.

«Ассоциация футбола осуждает действия Игнатия Нестерова, но в то же время отмечает, что футболист намеренно не принимал запрещенные средства, поскольку не знал, что в составе таблетки есть запрещенные вещества», — говорится в заявлении АФУ.

Сброс веса может помочь достичь результатов в таких видах спорта, как бокс, борьба, но в футболе это абсолютно не влияет на результат. Азиатская конфедерация футбола изучит эти моменты и примет решение после собрания Дисциплинарного комитета, отмечается в сообщении.

Фото: twitter.com/OHOD1936

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что саудовский клуб «Ухуд», подписавший в конце января контракт с Игнатием Нестеровым, обратился за разрешением в Федерацию футбола Саудовской Аравии на замену в регистрации команды вратаря.

Ассоциация футбола направила официальное письмо клубу по данному инциденту, где просила не раскрывать детали дела, так как Дисциплинарный комитет АФК все еще ведет расследование и не принял окончательного решения. В письме также указывалось, что до принятия решения Игнатий Нестеров не сможет выступать за какую-либо команду.

«Несмотря на это, „Ухуд“ разместил информацию на своих страницах в социальных сетях об отстранении Нестерова из-за допинга. Это действие не соответствует положению профессиональных клубов», — подчеркнула АФУ.

35-летний Нестеров с 2002 года защищал ворота сборной Узбекистана в 106 матчах, в том числе на Кубке Азии. Сборная покинула турнир на стадии 1/8 финала, уступив Австралии в серии пенальти (2:4).