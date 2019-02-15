Глава штата Миссисипи Фил Брайант в первой половине апреля совершит визит в Узбекистан. Он станет первым американским губернатором, который посетит Узбекистан с момента установления дипломатических отношений между странами, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Узбекская делегация во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым 11 февраля прибыла в столицу штата Миссисипи Джексон, где в тот же день встретилась с губернатором.

Фил Брайант отметил, что между Узбекистаном и штатом Миссисипи имеется множество схожестей — развитое сельское хозяйство, продвинутая текстильно-хлопковая индустрия, удобное географическое расположение и трудолюбивый народ.

На встрече стороны условились, что в состав американской делегации войдут представители ведущих компаний штата Миссисипи, заинтересованных в налаживании партнерства с Узбекистаном в сферах сельского хозяйства, промышленности, нефтехимии и машиностроения.

По данным пресс-службы МИДа, Миссисипи занимает лидирующие позиции в сфере сельского хозяйства США, там функционирует более 36 тысяч фермерских хозяйств. Объем валового регионального продукта (ВРП) штата по итогам 2018 года превысил 113 млрд долларов.