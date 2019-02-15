Стоимость инвестиционных проектов по расширению магистральной сети передачи данных и модернизации центров коммутации по технологии IMS (IP Multimedia Subsystem) оценена в 38 млн долларов. Основные технико-экономические параметры расчета проектов утверждены постановлением Кабинета Министров от 13 февраля.

Источниками финансирования определены кредиты Японского банка международного сотрудничества (24,2 млн долларов) и коммерческого банка SMBC (4,3 млн долларов). Вклад Узбекистана составит 8,5 млн долларов в виде льгот по таможенным платежам, еще 1 млн — собственные средства компании «Узбектелеком».

Тендер на реализацию проекта ранее выиграла японская компания Toyota Tsusho Corporation, «Узбектелеком» уже заключил с ней контракт.

Проекты предусматривают запуск 23 886 x E1 портов для межсетевого стыка, суммарная мощность транзитной коммутационной сети должна составить 701,5 тысячи одновременных соединений. Пропускную способность на восьми пролетах транспортной сети на основе радиорелейных линий планируют расширить до 2xSTM + 1GE.

Предполагается, что проекты окупятся за пять лет и девять месяцев. Кредиты на их реализацию предоставляются на 12 лет.