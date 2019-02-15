Следствие по делу о наезде автомобиля на сотрудника Международного Вестминстерского университета в Ташкенте в конце января, после которого мужчина скончался, завершено. Дело передано на рассмотрение суда, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

За рулем автомобиля Lacetti, сбившего 58-летнего мужчину на пешеходном переходе, был водитель, обслуживающий Управление международной правовой поддержки Генпрокуратуры.

Инцидент произошел 24 января примерно в 19:15 на перекрестке улиц Шахрисабзской и Тараккиёт. Сотрудник вуза с тяжелыми травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №1. 29 января он скончался.

Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры возбудило в отношении водителя уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).