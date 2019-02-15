Три человека госпитализированы в Ташкенте, получив ожоги при взрыве воздушных шаров, заполненных природным газом, в автомобиле Captiva, сообщила пресс-служба ГУВД.

Сообщение об инциденте, произошедшем в Яшнабадском районе рядом с родильным комплексом №6, поступило по номеру 102 в 00:20 15 февраля.

При выяснении причин случившегося было установлено, что в салоне машины находилось 20 шаров с газом. Находившиеся в салоне трое молодых людей курили. В результате воспламенения они получили ожоги рук и лица.

ГУВД призвало граждан быть осторожными при приобретении и использовании воздушных шаров. Нужно убедиться, что вы приобретаете шары, наполненные именно гелием. Другой легкий газ может легко воспламениться и стать причиной пожара. Курить рядом с воздушными шарами не рекомендуется.

Отметим, что продажа воздушных шаров, наполненных легким газом, — распространенное явление в Ташкенте. Их реализуют вдоль оживленных улиц (как на фото) и возле мест скопления людей.