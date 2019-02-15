«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из шести интересных вариантов досуга в Ташкенте на 16 и 17 февраля.
В прокат вышли три комедии: «Семь ужинов», «Громкая связь» и Super Xizmatkor.
Кроме того, продолжаются показы фильмов: «Бабушка легкого поведения 2», «Точка возврата», «Семья по-быстрому», «Холмс & Ватсон», «Астрал: Новое измерение», «Волки и Овцы: Ход свиньей», «Крид 2», «Стекло», «Путь домой», «Начни сначала», «Берлин-Аккурган», «Исломхужа», Quyosh yurti pahlavoni, Tinchlik ortida, Istanbullik milliarder, Gildirakli uy.
Во Дворце корейской культуры и искусств 16 февраля пройдет музыкальный спектакль «Легенда о любви» по мотивам древней легенды «Феи Алмазных гор». В субботу выпускники студии театра Марка Вайля «Ильхом» и творческое объединение «Птичка» приглашают на вечер молодой драматургии в GroundZero Kitob Olami.
На выходных также покажут спектакли:«Как украсть бриллианты», «Аршин мал алан», «Театральные ступеньки», «Банкрот, или Свои люди — сочтемся!», детские спектакли — «Волшебная лампа Аладдина», «Изумрудная сказка» и «Приключения Фунтика».
В Ташкенте проходят следующие выставки:
- «Мелодии красок» творческой династии Садыковых в Autograph Art Gallery;
- «Авангард сквозь пространство и время» в Галерее изобразительного искусства;
- «Золотые нити, уникальные орнаменты» в Государственном музее искусств;
- выставка Максима Варданяна в Галерее изобразительного искусства;
- экспозиция Садуллы Абдуллаева в Мемориальном парке-музее имени Камолиддина Бехзода.
16 февраля в студии циркового искусства DLUX пройдут бесплатные мастер-классы, на которых можно будет познакомиться с уникальными жанрами циркового искусства.
В галерее Zero Line 16 февраля пройдет встреча с Владом Авдеевым на тему «Эволюция человека».
16 февраля в театре Марка Вайля «Ильхом» пройдет открытый аккустический вечер.
Во Дворце кино им. Алишера Навои состоится вручение КВН-премии «Золотой Болт».
В ГАБТ имени А. Навои состоится творческий вечер заслуженного деятеля искусств Узбекистана Андрея Слонима.
17 февраля в студии Zlotnikov Dance Centre пройдет танцевальный чемпионат «Большой баттл».
На выходных дети смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах в кондитерской «Шоколадница» и ресторане Flavors, а также развить актерское мастерство развить актерское мастерство, пластику и сценическую речь в учебном центре Premium study.
Конноспортивный клуб Argamak Sher приглашает на познавательную шоу-программу, где посетители смогут попробовать себя в верховой езде.
В ТРЦ Vega 17 февраля состоится бесплатная интеллектуально-развлекательная битва «Квиз, плиз!». Также в магазинах настольных игр Hobby Games пройдет бесплатная игротека для желающих. Университет Инха проводит «День открытых дверей», где посетители смогут ознакомиться с условиями, созданными для студентов, и задать интересующие вопросы представителям учреждения.
CMI, The Great Gatsby, Hammersmith Bar и The Time подготовили на выходные музыкальную программу.
Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.
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