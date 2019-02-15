В мобильном приложении для физических лиц MyAlliance от АКБ Asia Alliance Bank внедрен новый сервис ГУБДД МВД «Оповещение о нарушениях ПДД». Сервис предоставляет возможность приобрести 30-дневную подписку на услугу автоматического оповещения о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных видеорегистраторами. Стоимость подписки — тысяча сумов.

Преимущество использования данной услуги через мобильное приложение MyAlliance заключается в том, что при приобретении подписки производить регистрацию технического паспорта, номера и марки автомобиля нужно всего один раз. Информация о нарушениях будет автоматически поступать в виде SMS-оповещения без предварительного запроса в течение всего периода действия подписки. Вместо автоматически появившегося номера телефона, который зарегистрирован в приложении MyAlliance, в разделе можно внести тот номер, на который предпочтительно получать оповещение о допущенных нарушениях. По требованию ГУБДД на каждый номер телефона может быть зарегистрирован только один автомобиль.

С мобильным банкингом MyAlliance можно не только получать оповещения о совершенных нарушениях ПДД, но и оплачивать штрафы без комиссии, где бы водитель ни находился. Примечательно, что аналогов данной услуги в мобильных приложениях нет.





Мобильное приложение MyAlliance имеет широкие возможности, в частности в нем можно осуществлять оплату за товары и услуги, открывать вклады, зачислять на карты поступившие денежные переводы, производить моментальную конверсию, переводить денежные средства в иностранной и национальной валюте между пластиковыми картами VISA (валютный P2P) и сумовыми картами UzCard (P2P), открытыми в любом банке Узбекистана.

Кроме того, можно узнать в налоговой инспекции свой ИНН, получить информацию о задолженности и оплачивать налоги. В MyAlliance также можно погашать кредиты, оплачивать коммунальные и другие платежи, проводить мониторинг по картам, переводить денежные средства с пластиковой карты в национальной валюте на банковский счет физического или юридического лица, открытый в банках Узбекистана. Для этого необходимо указать наименование и номер счета, ИНН, код банка получателя, сумму для перевода и цель платежа. Все услуги осуществляются бесплатно.

Asia Alliance Bank постоянно расширяет линейку своих продуктов, чтобы сделать получение банковских услуг удобным для потребителя. В частности, мобильное приложение MyAlliance для физических лиц можно с уверенностью назвать полноценным банком в смартфоне.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение MyAlliance, скачав его в App Store или Play market.

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