Постановлением правительства Узбекистана на должность председателя правления компании «Узбекнефтгаз» назначен Баходиржон Бахромович Сидиков, сообщило в своем Telegram-канале Министерство юстиции.

Ранее Баходиржон Сидиков занимал должность заведующего Информационно-аналитическим департаментом по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета Министров.

Ранее он также работал заместителем начальника главного управления компании «Узбекнефтегаз», директором «Нефтегазинвест», а также заместителем председателя правления компании по перспективному развитию и инвестициям.

Предыдущим главой «Узбекнефтегаза» (с сентября прошлого года) был Бахром Баходирович Ашрафханов, который в начале февраля был назначен заместителем министра финансов Узбекистана по социальным вопросам.