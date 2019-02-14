12 февраля ТРЦ Compass превратился в площадку для торжественной церемонии определения и награждения победителей наиболее масштабной акции мобильного оператора UMS «Миллиард от UMS!». Мероприятие в формате развлекательного шоу приковало внимание сотен посетителей торгово-развлекательного центра. Они стали непосредственными участниками процесса розыгрыша, а также смогли насладиться живым исполнением музыкального бэнда Ko‘k choy. Именно посетители помогли выявить счастливых обладателей 23 денежных призов от 10 до 300 млн сумов.





Такой формат был выбран компанией UMS неслучайно. Мобильный оператор с первых лет своего создания ежегодно проводит акции с крупными денежными и другими призами, и за это время накопил большой опыт. Акция «Миллиард от UMS!» стала наиболее масштабной как в плане призового фонда, так и по числу участников финального мероприятия. Его организация в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Ташкента помогла обеспечить наиболее полную прозрачность и открытость. Более того, за ходом выявления победителей в эфире следили тысячи пользователей Instagram, а также члены независимой комиссии, в которую вошли известные журналисты и блогеры, а также администрация сообщества «Потребитель.uz».





Акция «Миллиард от UMS!» стала особенной и в плане простоты условий участия. В ней смогли принять участие действующие и новые абоненты компании. Так, новым абонентам в период проведения акции необходимо было подключиться на один из тарифных планов для физических лиц с минимальной абонентской платой 33 тысячи сумов в месяц. Сразу по факту подключения новый абонент получал первый шанс на выигрыш. Чтобы увеличивать шансы, нужно было активировать пакет «2019 МБ» или «2019 минут» за 40 тысяч сумов. Каждый активированный пакет был равен одному шансу. Действующие абоненты компании, покупая эти пакеты, также могли накапливать шансы на выигрыш призов.

По итогам акции каждому шансу на выигрыш были присвоены уникальные ID-коды, которые участвовали в финальном розыгрыше. Таким образом, абонент, накопивший не менее двух шансов, смог потенциально претендовать сразу на несколько денежных призов.

Еще один примечательный факт. В рамках акции «Миллиард от UMS!» в два этапа — 9 января и 8 февраля — была разыграна возможность подключения 100 красивых номеров категории Silver со скидкой 100%. Таким образом, участники акции претендовали не только на денежные призы, но и на красивые номера UMS. Представители компании связываются с ними и приглашают их в офисы компании для подключения номеров.





Победители акции UMS смогут забрать свои денежные призы после оформления необходимых документов. Они будут переданы путем перечисления в безналичной форме на банковские счета абонентов.

Таким образом, завершилась еще одна полная чудес и неожиданностей акция UMS. В течение всего года и в последующем мобильный оператор продолжит радовать абонентов новыми конкурсами, акциями и розыгрышами. Несомненно, приятным подарком для абонентов в этом году станут также новые технические и цифровые решения UMS. Ведь перед мобильным оператором поставлены ключевые задачи по активному развитию связи и интернета, благодаря чему цифровые услуги станут еще доступнее для населения.

О компании UMS

ООО Universal Mobile Systems — телекоммуникационное предприятие Узбекистана, оказывающее современные услуги мобильной голосовой связи и доступа в интернет по стандартам 4G LTE, UMTS и GSM. Коммерческий запуск компании был осуществлен 1 декабря 2014 года. Учредителем компании является Фонд поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие».

Сайт: ums.uz

Telegram: @UMSrus

На правах рекламы.