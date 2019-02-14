Центральный банк перечислил немонетарные факторы (те, на которые регулятор не может влиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики — ред.), которые могут повлиять на уровень цен в 2019 году, в обзоре денежно-кредитной политики за четвертый квартал 2018 года.

На динамику инфляции в Узбекистане, по прогнозу регулятора, могут оказать воздействие четыре фактора. Прежде всего, это активизация экономических преобразований, которая приведет к ускорению инвестиционных процессов. Они вызовут повышение спроса на местную продукцию и, соответственно, вероятное давление на цены.

Привлечение инвестиций также увеличит спрос на импортную продукцию и, как следствие, на иностранную валюту. Это окажет давление на валютный курс, результатом которого может стать изменение импортных цен.

Еще один немонетарный фактор инфляции — либерализация регулируемых цен. Доведение цен энергоресурсов до уровня рентабельности их производства приведет к повышению затрат и себестоимости продукции местных производителей, что в итоге может оказать давление на цены.

Третьим фактором называются погодно-климатические условия, а именно — их корреляция с ценами на основные продукты питания, ограниченность водных ресурсов и плодородных земель, а также высокий уровень информационной асимметрии (неравномерное распределение информации о товаре между сторонами сделки — ред.) Все это, по мнению ЦБ, может привести к сезонному давлению на цены продовольственных товаров.

Последний фактор — налоговая реформа, которая предусматривает выведение теневого оборота и справедливое распределение налогового бремени. Повлиять на цены может повышение нагрузки на малый бизнес с теневым оборотом, а сокрытие оборота предпринимателями приведет к появлению двойных цен за наличный и безналичный расчет.

Уклонение от налогов также станет причиной повышения спроса на наличную иностранную валюту, что может вызвать давление на валютный курс и отразиться на импортных ценах.