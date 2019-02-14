Онкологическое заболевание (рак) может поражать любой орган. По статистике Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году онкозаболевания унесли 9,6 миллиона жизней в мире — это каждая шестая смерть. Население Узбекистана, а равно и других стран с уровнем доходов ниже среднего, относится к группе высокого риска заболеваемости раком.

«Газета.uz» расспросила врача-онколога Яхъё Зияева, как пройти профилактическое обследование, как понять, что пора на диагностику, и можно ли защититься от онкозаболеваний.

Яхъё Зияев — онколог, глава отдела международных отношений Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии.

Онкологические заболевания представляют большую угрозу жизни, однако ранняя диагностика способствует колоссальным показателям излечимости. В мире наблюдается тенденция к превентивной медицине, направленная на продление полноценной здоровой жизни человека. Какие-то заболевания можно предотвратить, а какие-то нужно определять на ранней стадии и своевременно принять меры.

Факторы риска:

употребление табака и пассивное курение — это самый значительный фактор риска;

избыточная масса тела и отсутствие физической активности;

нездоровое питание, частое употребление красного мяса, малое количество фруктов и овощей в рационе;

употребление алкоголя;

вирус папилломы человека (ВПЧ), приобретенный половым путем;

гепатит B и C и другие канцерогенные инфекции (Helicobacter pylori и вирус Эпштейна-Барра);

ионизирующее и ультрафиолетовое излучение;

загрязненность воздуха и использование в домах твердых видов топлива;

наследственность.

В Узбекистане среди женщин рак шейки матки и рак молочной железы преобладают над остальными формами заболевания. За ними следуют рак легких и органов пищеварительной системы.

Предраковое состояние

Предраковые состояния — это состояния, которые могут перейти в рак. Различают два вида предраковых состояний. Первый подразумевает, что данное состояние может перейти в рак, а может и не перейти (яркие примеры — язвенный колит или болезнь Крона). Второй вид представляют новообразования, которые обязательно перейдут в злокачественную форму.

В зависимости от локализации образования симптомы могут быть различными. При видимой локализации (молочная железа, кожа) поводом обратиться к врачу являются припухлость, шероховатость кожи и быстрый рост пораженного участка. Неотложного обращения к врачу также требуют такие симптомы, как кровь, гной или слизь в кале, кровь в моче и подобные нетипичные выделения из органов половой системы. Важно наблюдать за родинками на теле и обязательно обратиться к онкологу, если отмечается их ускоренный рост или другие изменения.

Как уменьшить риск развития рака:

избегать факторов риска;

регулярно проходить диспансеризацию, которая позволяет выявлять предраковые состояния, и следовать назначениям лечащего врача;

проводить раннюю вакцинацию девочек против ВПЧ и регулярный скрининг женщин на ВПЧ-инфекцию.

Женщинам рекомендуется ежемесячно проводить самообследование молочных желез (как это делать, мы писали) и регулярно (раз в 1−2 года) проходить обследование и осмотр у маммолога.

Как пройти диспансеризацию в поликлинике

В поликлиниках по месту жительства можно получить консультации узкопрофильных специалистов и пройти исследования, которые способны выявить онкологические заболевания на ранней стадии.

В поликлинике по месту жительства можно бесплатно:

сдать кровь на сахар, общий анализ крови и мочи;

мазок на цитологию из шейки матки для женщин;

пройти флюорографию;

сделать УЗИ органов брюшной полости и малого таза, щитовидной и молочных желез;

пройти осмотр терапевта, невропатолога, стоматолога, гинеколога, эндокринолога, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга и дерматовенеролога.

по желанию можно обратиться к штатному онкологу.

Лайфхак: чтобы не выстаивать длинные очереди, проходите внеплановую диспансеризацию и пользуйтесь Telegram-ботом своей поликлиники для записи к специалистам.

Если по результатам диспансеризации обнаружатся патологии или возникнет необходимость в проведении более глубоких исследований, необходимо строго следовать указаниям лечащего терапевта. Обследование можно пройти в городском (областном) онкологическом диспансере. Городской центр выдает пациентам ордер для оказания им медицинских услуг в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии.

На сегодняшний день Узбекистан только приступает к совершенствованию онкологической диагностики и помощи населению. К концу года или в начале 2020-го планируется начать проведение скринингов на рак молочных желез и рак шейки матки.