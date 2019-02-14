Индексы среднесрочных инфляционных ожиданий (на год вперед) населения в четвертом квартале 2018 года оставались на относительно высоком уровне, следует из обзора Центрального банка Узбекистана. В опросе приняли участие 750 физических и 300 юридических лиц во всех регионах страны.

В качестве основных причин усиления ожиданий роста цен респонденты указали ожидаемые повышения коммунальных платежей, заработной платы, налогов и дальнейшее ослабление сума.

«Проводимая налоговая реформа может стать дополнительным фактором роста инфляционных ожиданий», — говорится в обзоре.

В целом в октябре-декабре наблюдалась нестабильная тенденция изменения инфляционных ожиданий населения и субъектов предпринимательства.

В частности, в октябре-ноябре индексы краткосрочных инфляционных ожиданий (на месяц вперед) физических и юридических лиц выросли на 18% и 20% соответственно по сравнению с сентябрем, а в декабре — значительно снизились: по ожиданиям населения на 21% и по субъектам предпринимательства на 20%.

При этом, подчеркивает ЦБ, во время проведения декабрьского опроса параметры нового налогового режима еще не утвердили, а общественность не была широко осведомлена о предстоящих изменениях в налоговой сфере.

«Тренд среднесрочных инфляционных ожиданий был аналогичен тренду краткосрочных ожиданий, но в более умеренном виде», — отмечается в обзоре.

Экономические ожидания

Результаты оценки покупательской способности населения в октябре-декабре показывают рост доходов населения. Доля респондентов, отметивших рост доходов в течение последних 12 месяцев, составила 70%. 24% опрошенных не заметили увеличения доходов.

73% респондентов также ожидают рост доходов в текущем году, 16% отметили обратное.

При этом «большинство респондентов, ожидающих рост доходов, отметили, что рост цен будет опережать рост их доходов», говорится в обзоре.

62% бизнес-субъектов, принимавших участие в опросе, ожидают рост зарплаты на уровне от 10% до 20% (в сентябре эта цифра составляла 52%), а доля ожидающих сохранения текущего уровня зарплаты сократилась до 2% (в сентябре — 7%).

В октябре также отмечалось сокращение доли респондентов, предпочитающих хранить сбережения в банках, до 34%. Хранить средства наличными предпочитали 44% опрошенных. К декабрю доли этих групп сблизились и составили 38% и 39%, соответственно.

В обзоре также отмечается рост привлекательности иностранной валюты в качестве средства сбережения. ЦБ связывает это с ослаблением курса сума. Такая ситуация, по мнению регулятора, отражает сохранение высокой чувствительности населения к изменениям курса, которая сформировалась в предыдущие годы.

При этом в ЦБ уверены, что стабилизация уровня цен в экономике в течение долгосрочного периода, вне зависимости от внешних и внутренних условий, будет способствовать сохранению привлекательности национальной валюты в качестве средства сбережения в длительном периоде.

В ноябре курсовые ожидания на конец марта 2019 года выросли, составив 8705 сумов за доллар у населения и 8649 сумов за доллар у предпринимателей. В декабре эти показатели снизились и сравнились на уровне 8522 сума за доллар.

Респонденты также отметили высокую потребность в кредитах, несмотря на ухудшение ожиданий по кредитным ставкам. Так, 61% опрошенных намерены взять кредит в последующие 12 месяцев. Из них 26% респондентов планируют оформить автокредит, 21% — ипотечный, 18% — для потребительского бизнеса и 15% — для семейного бизнеса.