Большинству из 3,3 миллиарда человек, составлявших в 2018 году мировые трудовые ресурсы, не были обеспечены ни надлежащая экономическая безопасность, ни материальное благосостояние, ни равенство возможностей. Более того, прогресс в деле сокращения мировой безработицы не сопровождается улучшениями качества рабочих мест, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

Если не найти решения, то это может затронуть укрепление характера занятости и ее стабильности, социальную защиту и соблюдение трудовых норм, предупреждают авторы доклада.

«Работа сама по себе еще не гарантирует достойных условий жизни, — отмечает руководитель отдела исследований МОТ Дэмиан Гримшоу. — Так, 700 миллионов человек живут в условиях крайней или умеренной нищеты при том, что имеют работу».

Среди вопросов, поднятых авторами доклада — отсутствие прогресса в устранении гендерного неравенства на рынке труда. Трудовой деятельностью занято лишь 48% женщин, тогда как у мужчин этот показатель равен 75%. Другая проблема — неформальные трудовые отношений: работников, относящихся к этой категории, насчитывается 2 миллиарда, или 61% мировых трудовых ресурсов. К тому же более 1/5 молодых людей до 25 лет не работают, не учатся и не приобретают профессиональных навыков, что подрывает перспективы будущего трудоустройства.

Исследователи отмечают, что больше всего неформальные трудовые отношения распространены в Центральной и Западной Азии — их доля составляет 43%. В некоторых странах этих регионов хроническая безработица достигает 40%. Кроме того, в Европе и Центральной Азии предметом озабоченности остаются нищета среди работающего населения, низкое качество рабочих мест и сохраняющееся неравенство на рынке труда.

В докладе также приводятся отдельные примеры прогресса — если в мировой экономике не произойдет существенного спада, во многих странах можно ожидать снижение безработицы. В последние 30 лет наблюдается заметное сокращение нищеты работающего населения, особенно в странах со средним уровнем доходов, а также увеличение числа людей, получающих образование и профессиональную подготовку.