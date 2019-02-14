По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), 96% населения земного шара находится в зоне покрытия мобильной связи, а 90% — в диапазоне действия 3G-сетей. Свыше половины населения мира имеет доступ к интернету. Если в развитых странах к мировой паутине подключены четыре из пяти человек, то в развивающихся странах этот показатель составляет всего лишь 45%. При этом на планете живет более полумиллиарда человек, которые никаким образом не подключены к той или иной телекоммуникационной сети.

Для повышения уровня доступности цифровых услуг Huawei создает новые решения в области сетевых технологий и адаптирует их к потребностям развивающихся стран, чтобы все люди могли находиться в зоне действия мобильных сетей и активно пользоваться всеми удобствами цифровых услуг.

Эффективное решение для пользователей из сельских регионов от RuralStar

В 2017 году Huawei запустила решение RuralStar 2.0 для сокращения расходов развертывания покрытия сотовой связи в отдаленных регионах. Низкое энергопотребление, удобная процедура установки, инновационные технологии (в том числе аккумуляторная технология) и упрощенная башенная конструкция — эти преимущества дают возможность мобильным операторам устанавливать базовые станции в сельской местности в максимально сжатые сроки и сократить период их окупаемости до пяти лет. К настоящему времени это решение было успешно реализовано 12 операторами из восьми стран и регионов, включая Таиланд, Гану, Индонезию, Нигерию и Мексику.

Установка и эксплуатация традиционных базовых станций в сельской местности требует более значительных расходов, нежели в городах. Более того, при развертывании базовых станций в отдаленных регионах сотовые операторы сталкиваются со многими трудностями. Например, отсутствие необходимой инфраструктуры на месте установки базовой станции, обеспечение передачи данных или установка обратного соединения с объектами посредством прокладки оптоволоконных кабелей или радиорелейных средств связи, высокие затраты на возведение строений, нехватка устойчивых источников питания и многие другие факторы.

Технология RuralStar является выгодным решением в данной ситуации. На обычных базовых станциях связь между базовой станцией, контроллером и коммутатором обеспечивается многочисленными оптоволоконными кабелями или радиорелейными средствами связи. С технологией RuralStar на конечном участке уже не используются радиорелейные или оптические линии связи. Для ее работы достаточно даже наиболее низкого уровня сигнала сети и нет необходимости создания сопутствующей дополнительной инфраструктуры.





Для пользователей мобильных услуг RuralStar предлагает широкополосные сети 2G, 3G или 4G со скоростью соединения более 10 Мбит/сек в пределах границ сотки с покрытием от трех до пяти километров, что является более чем достаточным для многих небольших сельских местностей. RuralStar дает возможность расширить 2G- и 3G-покрытие до 60 км от существующих макрообъектов.

Успешный запуск RuralStar в Узбекистане

В сентябре 2018 года в Узбекистане было впервые развернуто решение RuralStar на сети мобильного оператора UMS. В кратчайшие сроки была возведена базовая станция в селении Сина Денауского района Сурхандарьинской области.

Учитывая специфику и климатические условия Узбекистана, решение RuralStar было развернуто на базе технологии гибридной системы электропитания Huawei Solar Hybrid. Ее суть заключается в том, что вместо дизельных генераторов или других источников питания применяются солнечные панели. Это позволяет снизить расходы на обеспечение базовой станции электропитанием, гарантирует бесперебойность ее работы в случае пропадания внешнего электроснабжения.

В свою очередь для оператора государственных услуг UMS важно активно внедрять качественную мобильную связь и интернет не только в городах и районных центрах, но и в наиболее отдаленных населенных пунктах Узбекистана. Именно поэтому компания заинтересовалась технологией RuralStar. Ее мобильность позволила компании UMS в кратчайшие сроки развернуть с нуля базовую станцию и обеспечить качественной связью жителей отдаленных сел. Речь идет о высокогорных населенных пунктах Сина, Квайсув, Ушор Денауского района. Теперь им доступна качественная связь от UMS.

Дальнейшее расширение использования этих технологий позволит передать сигналы сотовой связи на большие расстояния, экономить ресурсы и направлять их на реализацию долгосрочных планов мобильного оператора.

RuralStar способствует социальному развитию

Эффект от развертывания технологии в развивающихся странах был невероятным. Это позволяет повысить уровень жизни населения и эффективность оказания государственных услуг. Повсеместный доступ к информации способствует улучшению системы здравоохранения, обеспечения безопасности в регионе, стимулирует развитие электронной коммерции. Сельские жители и владельцы магазинов могут использовать свои телефоны для безопасного и удобного накопления и хранения средств, для пополнения запасов и осуществления торговли. RuralStar позволяет повысить уровень и качество образования, обеспечивая учеников и преподавателей быстрым доступом к информации в режиме онлайн.

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