На дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову не оказывается давления, ей обеспечен свободный доступ врачей, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В четверг сын Гульнары Каримовой Ислам Каримов-младший написал на своей странице в Instagram, что следственные органы оказывают на его мать «бесчеловечное давление до гипертонического криза», а также не допускают к ней врачей.

«Озвучены необоснованные доводы, Гульнаре Каримовой всегда был представлен свободный доступ врачей, включая тех, кого она просила. На нее не оказывается давления», — заявили «Газете.uz» в Генпрокуратуре.

Гульнаре Каримовой в августе 2015 года было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы. На тот момент продолжалось расследование еще одного уголовного дела в ее отношении. Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум уголовным делам оценивалась в 3,7 трлн сумов.