В ходе официального визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Ташкент 17−18 августа 2018 года, главы государств провели переговоры и посетили ряд предприятий и организаций, среди которых были производственные предприятия компании Artel.





В процессе обсуждения перспектив взаимного сотрудничества между странами и в целях обеспечения укрепления коммерческих взаимоотношений между предпринимателями Узбекистана и Таджикистана, было предложено организовать совместное узбекско-таджикское предприятие по производству бытовой техники под брендом Artel в Душанбе.

В рамках поставленных задач Artel провел переговоры с рядом представителей таджикской деловой индустрии и достиг соглашения о совместной деятельности с компанией «Авесто Групп», которая является одним из крупнейших широкопрофильных предприятий в Таджикистане.





В Душанбе создано совместное предприятие ООО «Артел Авесто Электроникс», основным видом деятельности которого будет производство бытовой техники под брендом Artel. Участниками СП активно ведутся работы по организации строительства и технического обеспечения производственных помещений.

Открытие комплекса планируется к концу 2019 года.

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