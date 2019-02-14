Эффективный выбор отопительного оборудования играет огромную роль при создании комфортных условий в быту, будь это частный дом или квартира с индивидуальным отоплением. Отечественный бренд AKFA, уже зарекомендовавший себя на местном рынке, рад представить новый продукт тепла и домашнего уюта — двухконтурные настенные газовые котлы.

AKFA — автономный двухконтурный отопительный котел, который является одним из наиболее популярных и удобных решений для организации отопления и горячего водоснабжения. Оборудование компактно, долговечно, многофункционально, с эффективной системой безопасности и экономией электроэнергии. Оно имеет массу преимуществ для потенциального потребителя, а при установке занимает минимум площади.





Передовые технологии безопасности позволят не переживать за дом.

В котлах предусмотрены:

датчики утечки газа — блок управления мгновенно определяет утечку газа, автоматически закрывает два электромагнитных клапана, что в свою очередь предотвращает взрыв или отравление угарным газом;

датчик сейсмичности — срабатывает при толчках землетрясения магнитудой свыше четырех баллов путем отключения котла, предотвращая возможную аварийную ситуацию;

функция автоматического отключения при перегреве теплообменника или падения давления газа;

диагностика неисправности;

функция мгновенной подачи горячей воды.

Благодаря высоким технологиям предусмотрена система защиты от замерзания котла в зимнее время года. При понижении или повышении заявленной температуры на 1˚С в помещении, где установлен комнатный термостат, котел автоматически включается или отключается для поддержания заданной температуры.

Для комфорта пользователей в комплектацию входит выносной пульт со встроенным термостатом — удобное дистанционное управление до 40 метров от котла, благодаря которому можно запрограммировать управление устройством и существенно экономить энергоресурсы.





Используемые высококачественные материалы из меди и алюминия в первичном теплообменнике позволяют предотвратить коррозию и повысить теплопередачу. При приобретении умного и безопасного газового котла с относительно невысокой ценой можно сэкономить средства за счет отсутствия необходимости в строительстве котельного помещения. Для удобства потребителей на территории всей республики Узбекистан открыты сервисные центры.

Двухконтурные газовые котлы AKFA будут представлены на 8-й Международной выставке Aquatherm Tashkent 2019, которая будет проходить с 27 февраля по 1 марта.

AKFA — высокие технологии в каждый дом.

Телефон: (+998) 71−203−00−00

Сайт: akfa.uz

Telegram: t.me/AKFAGROUP_Official

На правах рекламы.