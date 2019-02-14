Отабек Тулкинович Аманов назначен директором дирекции строительства атомной электростанции Агентства по развитию атомной энергетики «Узатом» при Министерстве энергетики Узбекистана. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство юстиции.

Ранее Отабек Аманов работал заместителем председателя компании «Узтрансгаз» по капительному строительству и снабжению.

Агентство «Узатом» при Кабинете Министров было образовано указом президента от июля прошлого года. В феврале указом главы государства «Узатом» был передан в ведение вновь созданного Министерства энергетики.

На днях президент утвердил 10-летнюю Концепцию развития атомной энергетики Узбекистана, согласно которой в 2020 году должна быть выбрана площадка для строительства первой в стране АЭС, а строительство и запуск станции намечены на 2022−2030 годы.